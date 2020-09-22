Коронавирус отложил старт чемпиона Эстонии в Единой лиге ВТБ

Судьбу встречи предопределил рывок питерцев 16:0 в заключительной четверти матча. В составе "Химок" отсутствовали несколько ведущих игроков, в их числе и лучший снайпер команды Алексей Швед.

Чемпион Эстонии таллиннский "Калев/Крамо" первый поединок должен был провести 23 сентября в гостях против краснодарского "Локомотива", но из-за сложной эпидемиологической обстановки в российской команде этот матч перенесен на 11 октября.

Свой первый поединок в новом сезоне калевцы проведут 26 сентября в гостях против "Зенита".