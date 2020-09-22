Коронавирус отложил старт чемпиона Эстонии в Единой лиге ВТБ
Стартовал новый сезон в Единой лиге ВТБ. В матче открытия баскетболисты подмосковных "Химок" неожиданно проиграли на своей площадке петербургскому "Зениту" - 67:79 (35:38).
Стартовал новый сезон в Единой лиге ВТБ. В матче открытия баскетболисты подмосковных "Химок" неожиданно проиграли на своей площадке петербургскому "Зениту" - 67:79 (35:38).
Судьбу встречи предопределил рывок питерцев 16:0 в заключительной четверти матча. В составе "Химок" отсутствовали несколько ведущих игроков, в их числе и лучший снайпер команды Алексей Швед.
Чемпион Эстонии таллиннский "Калев/Крамо" первый поединок должен был провести 23 сентября в гостях против краснодарского "Локомотива", но из-за сложной эпидемиологической обстановки в российской команде этот матч перенесен на 11 октября.
Свой первый поединок в новом сезоне калевцы проведут 26 сентября в гостях против "Зенита".
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