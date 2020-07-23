Когда финансы поют романсы. Эстонско-латвийская лига обмелела

Эстонию будут представлять 7 команд - "Калев/Крамо" (Таллинн), Тартуский университет, "Садам" (Пярну), "Авис/Утилитас" (Рапла), "Тарвас" (Раквере), "Калев/ТУ" (Таллнн) и "ТалТех" (Таллинн).

От Латвии будут выступать 6 команд - ВЭФ (Рига), "Вентспилс", "Огре", "Валмиера", "Лиепая" и Латвийский университет.

Система проведения турнира осталась прежняя. На первом этапе команды проведут турнир в два круга, по итогам которого определятся 8 участников плей-офф.

Из-за угрозы распространения коронавируса в расписание турнира внесено одно существенное изменение: в первом круге эстонские и латвийские команды не смогут проводить матчи за пределами своих стран - пересекать государственную границу они смогут, начиная с января.

Правда, тут сразу же возникает вопрос - как будет проводить матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Калев/Крамо". В Латвии эпидемиологическая ситуация, если исходить из статистики, выглядит намного лучше, чем в России.