Когда финансы поют романсы. Эстонско-латвийская лига обмелела
В новом сезоне в эстонско-латвийской баскетбольной лиге выступят 13 клубов. В связи с финансовыми проблемами из числа участников исчезли "Валга-Валка" и "Юрмала".
В новом сезоне в эстонско-латвийской баскетбольной лиге выступят 13 клубов. В связи с финансовыми проблемами из числа участников исчезли "Валга-Валка" и "Юрмала".
Эстонию будут представлять 7 команд - "Калев/Крамо" (Таллинн), Тартуский университет, "Садам" (Пярну), "Авис/Утилитас" (Рапла), "Тарвас" (Раквере), "Калев/ТУ" (Таллнн) и "ТалТех" (Таллинн).
От Латвии будут выступать 6 команд - ВЭФ (Рига), "Вентспилс", "Огре", "Валмиера", "Лиепая" и Латвийский университет.
Система проведения турнира осталась прежняя. На первом этапе команды проведут турнир в два круга, по итогам которого определятся 8 участников плей-офф.
Из-за угрозы распространения коронавируса в расписание турнира внесено одно существенное изменение: в первом круге эстонские и латвийские команды не смогут проводить матчи за пределами своих стран - пересекать государственную границу они смогут, начиная с января.
Правда, тут сразу же возникает вопрос - как будет проводить матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Калев/Крамо". В Латвии эпидемиологическая ситуация, если исходить из статистики, выглядит намного лучше, чем в России.
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