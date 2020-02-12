Коби Брайант и его дочь были похоронены на прошлой неделе

Как сообщает New York Post, церемония носила закрытый характер - на ней присутствовал ограниченный круг лиц.

"Ванесса и все члены семьи хотели оплакать смерть близких людей в закрытой атмосфере. Церемония стала большим испытанием для всех присутствующих", - сказал источник.

Открытая церемония прощания с легендарным баскетболистом "Лос-Анджелес Лейкерс" пройдет 24 февраля на стадионе "Стейплс-центр".

Коби Брайант и его дочь Джанна погибли 26 января в результате крушения частного вертолета. На борту вместе с ними находились еще 7 человек - никто из них не выжил.