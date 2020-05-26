26.05.2020, 03:25
Капитан сборной Эстонии продолжит карьеру в чемпионате Испании
29-летний баскетболист Сийм-Сандер Вене подписал двухлетний контракт с испанским клубом высшего дивизиона "Фуэнлабрада".
29-летний баскетболист Сийм-Сандер Вене подписал двухлетний контракт с испанским клубом высшего дивизиона "Фуэнлабрада".
Последний сезон капитан сборной Эстонии провел в итальянском "Варезе", набирая в среднем по 11 очков за матч.
Эстонский форвард имеет опыт выступления в чемпионате Испании. В сезоне 2018/2019 он сыграл один матч за "Фуэнлабраду", а затем перебрался в "Гран Канария".
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