26.05.2020, 03:25

Капитан сборной Эстонии продолжит карьеру в чемпионате Испании


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Siim-Sander Vene on varasemalt Hispaanias mänginud.Foto: Madis Veltman

29-летний баскетболист Сийм-Сандер Вене подписал двухлетний контракт с испанским клубом высшего дивизиона "Фуэнлабрада".

Последний сезон капитан сборной Эстонии провел в итальянском "Варезе", набирая в среднем по 11 очков за матч.

Эстонский форвард имеет опыт выступления в чемпионате Испании. В сезоне 2018/2019 он сыграл один матч за "Фуэнлабраду", а затем перебрался в "Гран Канария".

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