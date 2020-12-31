Капитан сборной Эстонии получил в канун Нового года неприятное известие

Капитан сборной Эстонии по баскетболу Сийс-Сандер Вене, выступающий за испанский клуб "Фуэнлабрада", в канун нового года получил неприятное известие. Из-за травмы голеностопа 30-летний форвард выбыл из строя на длительный срок.
По оценке испанских медиков, восстановление займет примерно полтора месяца. В нынешнем сезоне Вене второй раз уходит на больничный из-за голеностопа правой ноги. В первом случае он выбыл из строя в октябре на месяц.
В нынешнем сезоне эстонский легионер сыграл за "Фуэнлабраду" 12 матчей. В среднем Вене проводил на площадке 20 минут и набирал по 6 очков за матч.
В чемпионате Испании команда эстонского легионера занимает 14-е место среди 19 команд - 5 побед и 11 поражений.
Новогоднее обращение президента – откуда появилась традиция
Олимпийская чемпионка Веснина объявила о возвращении в теннис
Как долго можно не менять постельное: максимальный срок
Мы вместе выбрали сборную всех времен – смотрите, что получилось