Капитан сборной Эстонии получил в канун Нового года неприятное известие

По оценке испанских медиков, восстановление займет примерно полтора месяца. В нынешнем сезоне Вене второй раз уходит на больничный из-за голеностопа правой ноги. В первом случае он выбыл из строя в октябре на месяц.

В нынешнем сезоне эстонский легионер сыграл за "Фуэнлабраду" 12 матчей. В среднем Вене проводил на площадке 20 минут и набирал по 6 очков за матч.

В чемпионате Испании команда эстонского легионера занимает 14-е место среди 19 команд - 5 побед и 11 поражений.