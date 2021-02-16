Капитан сборной Беларуси по баскетболу — о проданной медали и протестах

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина продала с аукциона свою бронзовую медаль, завоеванную на чемпионате Европы 2007 года, чтобы на вырученные средства поддержать коллег, которые подвергаются репрессиям за их политические взгляды. Медаль была куплена за 10 тысяч долларов. В интервью DW Сытина рассказала, почему пошла на такой шаг, как к ее гражданской позиции относятся подруги по национальной команде и будет ли она и дальше защищать ее цвета.

DW: Кто приобрел вашу медаль на аукционе?

Екатерина Снытина: Аукцион закончен. С ним связана неожиданная и приятная история. В скором времени мы все расскажем, просто сначала надо, чтобы человек, выигравший лот, дал согласие на публичный рассказ о нем и об этой истории.

- Почему вы решили расстаться с самой дорогой вашей медалью?

- Об этом я задумалась еще в сентябре. Тогда наши спортсмены начали выставлять какие-то лоты на аукционы, чтобы на вырученные средства поддержать коллег, которые были репрессированы за их политические взгляды. Выставлялись кроссовки, майки с Олимпиад. Саша Романовская (чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, исключенная из сборной "за прогул". — Ред.) тоже выставила на аукцион медаль (золотую медаль зимней Универсиады-2019. — Ред.), и я посидела-подумала и поняла — это важный шаг.

Любой такой аукцион, наверное, важный шаг. И я решила, что я хочу сделать максимум — выставить свою самую главную и самую значимую награду. И таким образом поддержать наших спортсменов, которые выразили свою гражданскую позицию.

- Кто-то из коллег по национальной сборной поддержали вас и Елену Левченко, которая за участие в маршах протеста отбыла 15 суток ареста? Ваша позиция нашла понимание у подруг по команде?

- Понимание, конечно, есть. Как у нас говорят, все все понимают, но людей, которые решили промолчать в этот момент, я не осуждаю. Это был их выбор, но мне трудно их понять. Поэтому у нас с ними пути разошлись в плане общения.

- В целом, насколько сильна солидарность в белорусском спортивном сообществе? Насколько атлеты готовы помогать друг другу, особенно сейчас?