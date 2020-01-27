Капитан ЦСКА: Коби — мой земляк. В детстве я смотрел его матчи
Капитан московского ЦСКА Кайл Хайнс на официальном сайте клуба выразил соболезнования семье Коби Брайанта.
Капитан московского ЦСКА Кайл Хайнс на официальном сайте клуба выразил соболезнования семье Коби Брайанта.
"Покойся с миром, Коби. Мои соболезнования семье. Коби Брайант был больше, чем баскетболистом, больше, чем спортсменом, — написал Хайнс. — Он был великим человеком, он многое дал спорту и, в целом, всему миру. Все мои помыслы — с его семьёй, со всеми его болельщиками. Я — один из них. Коби Брайант был моим кумиром. Он мой земляк, родом из Филадельфии, в детстве у меня была возможность смотреть его матчи. Он был отцом, ролевой моделью, он вдохновлял, с него брали пример. Сегодня печальный день для всего мира".
Утром 26 января вертолет с одним из самых выдающихся баскетболистов в истории Коби Брайантом потерпел крушение в Калифорнии. Все пассажиры, включая Брайанта и его 13-летнюю дочь, погибли.
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