Капитан ЦСКА: Коби — мой земляк. В детстве я смотрел его матчи

"Покойся с миром, Коби. Мои соболезнования семье. Коби Брайант был больше, чем баскетболистом, больше, чем спортсменом, — написал Хайнс. — Он был великим человеком, он многое дал спорту и, в целом, всему миру. Все мои помыслы — с его семьёй, со всеми его болельщиками. Я — один из них. Коби Брайант был моим кумиром. Он мой земляк, родом из Филадельфии, в детстве у меня была возможность смотреть его матчи. Он был отцом, ролевой моделью, он вдохновлял, с него брали пример. Сегодня печальный день для всего мира".

Утром 26 января вертолет с одним из самых выдающихся баскетболистов в истории Коби Брайантом потерпел крушение в Калифорнии. Все пассажиры, включая Брайанта и его 13-летнюю дочь, погибли.