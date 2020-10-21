21.10.2020, 18:08

”Калев/Крамо” возвращается в игру


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Tartu Ülikool vs Kalev Cramo 30.09.20
Tartu Ülikool vs Kalev Cramo 30. septembril.Foto: Anni Õnneleid

Баскетбольная команда "Калев/Крамо" оказалась в изоляции на прошлой неделе, когда Танель Курбас заболел коронавирусом. Изоляция баскетболистов длилась до вчерашнего дня. Сегодня утром Курбас уже занимался в спортзале.

Главный тренер ”Калев/Крамо” Роберт Штельмаэрс не будет присутствовать на встрече, которая начнется сегодня в 19:00. ”Его изоляция закончится 23 октября", — пояснил менеджер команды Рамо Каск.

В отсутствие главного тренера в матче против Kalev/TLÜ его роль возьмет на себя помощник тренера Индрек Рейнбок.

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