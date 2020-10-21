”Калев/Крамо” возвращается в игру

Баскетбольная команда "Калев/Крамо" оказалась в изоляции на прошлой неделе, когда Танель Курбас заболел коронавирусом. Изоляция баскетболистов длилась до вчерашнего дня. Сегодня утром Курбас уже занимался в спортзале.
Главный тренер ”Калев/Крамо” Роберт Штельмаэрс не будет присутствовать на встрече, которая начнется сегодня в 19:00. ”Его изоляция закончится 23 октября", — пояснил менеджер команды Рамо Каск.
В отсутствие главного тренера в матче против Kalev/TLÜ его роль возьмет на себя помощник тренера Индрек Рейнбок.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
В украинских цифровых магазинах поднялись цены на консоли PS5
Вдова советского генерала Глаголева заживо сварилась у себя дома
Что посмотреть и попробовать в Тарусе. Гид «РБК Стиль»
Не стоит делать КТ "на всякий случай": вот почему