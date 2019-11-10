10.11.2019, 16:51
"Калев/Крамо" проиграл "Автодору". Для россиян это первая победа в сезоне Лиги ВТБ
Финальный счет - 100 : 90 в пользу саратовцев.
Финальный счет - 100 : 90 в пользу саратовцев.
В таблице чемпионата ВТБ "Калев/Крамо" опустился на 7-ю позицию из 13-ти. У нашего клуба половинчатый результат - 3 победы и 3 поражения в шести играх.
"Автодор", после четырех поражений на старте соревнований, одержал свою первую победу в рамках Единой Лиги ВТБ.
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