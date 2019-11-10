"Калев/Крамо" проиграл "Автодору". Для россиян это первая победа в сезоне Лиги ВТБ

В таблице чемпионата ВТБ "Калев/Крамо" опустился на 7-ю позицию из 13-ти. У нашего клуба половинчатый результат - 3 победы и 3 поражения в шести играх.

"Автодор", после четырех поражений на старте соревнований, одержал свою первую победу в рамках Единой Лиги ВТБ.