10.11.2019, 16:51

"Калев/Крамо" проиграл "Автодору". Для россиян это первая победа в сезоне Лиги ВТБ


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Бранко Миркович. Архив
Branko Mirkovic.Foto: Hendrik Osula

Финальный счет - 100 : 90 в пользу саратовцев.

В таблице чемпионата ВТБ "Калев/Крамо" опустился на 7-ю позицию из 13-ти. У нашего клуба половинчатый результат - 3 победы и 3 поражения в шести играх.

"Автодор", после четырех поражений на старте соревнований, одержал свою первую победу в рамках Единой Лиги ВТБ.

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