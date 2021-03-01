"Калев/Крамо" обыграл "Астану" на выезде в рамках Лиги ВТБ

Лучшим игроком матча в составе гостей стал Шавон Льюис, который принес ”Калеву” 21 очко и отдал шесть результативных передачь. Янари Йыэсаар продемонстрировал феноменальную борьбу под щитом (18 подборов, из них 8 — на щите соперника).
"Калев" начал игру неудачно, уступая в счете 4:11 и 14:21. Зато вторую четверть гости провели просто феноменально 25:5 и общее лидерство к перерыву 43:28.
По ходу матча преимущество эстонского коллектива достигало 24 очков, а решающую четверть "Калев/Крамо" начал с большим перевесом — 64:43. Итоговый счет 77:61 в пользу гостей.
"Калев" играл сегодня без Стена Сока и Мориса Кемпа, которые оправляются от травм. Также выбыл на неопределенный срок Мартин Дорбек.
Следующий матч "Калев/Крамо" проведет в Саратове с "Автодором". Пока лучший эстонский клуб делит 10-12 места из 13 команд. Полную таблицу Лиги можно посмотреть здесь.
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