01.03.2021, 18:29

"Калев/Крамо" обыграл "Астану" на выезде в рамках Лиги ВТБ


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"Калев/Крамо" обыграл "Астану" на выезде в рамках Лиги ВТБ
BC Kalev/Cramo mängumehedFoto: Andres Putting

Эстонский клуб "Калев/Крамо" одержал 1 марта выездную победу над "Астаной" (77:61) в рамках Единой лиги ВТБ. Определеяющей для судьбы матча стала вторая четверть, которую гости выиграли 25:5.

Лучшим игроком матча в составе гостей стал Шавон Льюис, который принес ”Калеву” 21 очко и отдал шесть результативных передачь. Янари Йыэсаар продемонстрировал феноменальную борьбу под щитом (18 подборов, из них 8 — на щите соперника).

"Калев" начал игру неудачно, уступая в счете 4:11 и 14:21. Зато вторую четверть гости провели просто феноменально 25:5 и общее лидерство к перерыву 43:28.

По ходу матча преимущество эстонского коллектива достигало 24 очков, а решающую четверть "Калев/Крамо" начал с большим перевесом — 64:43. Итоговый счет 77:61 в пользу гостей.

"Калев" играл сегодня без Стена Сока и Мориса Кемпа, которые оправляются от травм. Также выбыл на неопределенный срок Мартин Дорбек.

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Следующий матч "Калев/Крамо" проведет в Саратове с "Автодором". Пока лучший эстонский клуб делит 10-12 места из 13 команд. Полную таблицу Лиги можно посмотреть здесь.

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