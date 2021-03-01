"Калев/Крамо" обыграл "Астану" на выезде в Единой Лиге ВТБ

Лучшим игроком матча в составе гостей стал Шавон Льюис, который принес ”Калеву” 21 очко и отдал 6 результативных передач . Янари Йыэсаар продемонстрировал феноменальную борьбу под щитом - он сделал 18 подборов, чтоо является рекордом сезона в Единой лиге ВТБ.

По ходу матча преимущество эстонского коллектива достигало 24 очков, а решающую четверть "Калев/Крамо" начал с большим перевесом — 64:43. Итоговый счет 77:61 в пользу гостей.

"Калев" играл в Казахстане без Стена Сока и Мориса Кемпа, которые оправляются от травм. Также выбыл на неопределенный срок Мартин Дорбек.

Следующий матч "Калев/Крамо" проведет в Саратове с "Автодором". Пока эстонский клуб делит 10-12 места из 13 команд. Полную таблицу Лиги можно посмотреть здесь.

🏁 Kalev stops 2-game losing streak, stuns Astana on the road



📊 Michael Thompson - 24 + 5 REB, @J_Hill_5 - 10 PTS

📊 Chavaughn Lewis - 21 + 6 AST, Janari Joesaar - 17 + 18 REB pic.twitter.com/f9IXyQ3DD9 — VTB League (@VTBUL) March 1, 2021

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