"Калев/Крамо" обыграл "Астану" на выезде в Единой Лиге ВТБ

Лучшим игроком матча в составе гостей стал Шавон Льюис, который принес ”Калеву” 21 очко и отдал 6 результативных передач . Янари Йыэсаар продемонстрировал феноменальную борьбу под щитом - он сделал 18 подборов, чтоо является рекордом сезона в Единой лиге ВТБ.
По ходу матча преимущество эстонского коллектива достигало 24 очков, а решающую четверть "Калев/Крамо" начал с большим перевесом — 64:43. Итоговый счет 77:61 в пользу гостей.
"Калев" играл в Казахстане без Стена Сока и Мориса Кемпа, которые оправляются от травм. Также выбыл на неопределенный срок Мартин Дорбек.
Следующий матч "Калев/Крамо" проведет в Саратове с "Автодором". Пока эстонский клуб делит 10-12 места из 13 команд. Полную таблицу Лиги можно посмотреть здесь.
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