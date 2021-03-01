01.03.2021, 18:29

"Калев/Крамо" обыграл "Астану" на выезде в Единой Лиге ВТБ


EST 1
"Калев/Крамо" обыграл "Астану" на выезде в Единой Лиге ВТБ
BC Kalev/Cramo mängumehedFoto: Andres Putting

Баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" одержали выездную победу над казахстанской "Астаной" в рамках Единой лиги ВТБ - 77:61 (43:28). Определяющей для судьбы матча стала вторая четверть, которую эстонский клуб выиграл со счетом 25:5.

Лучшим игроком матча в составе гостей стал Шавон Льюис, который принес ”Калеву” 21 очко и отдал 6 результативных передач . Янари Йыэсаар продемонстрировал феноменальную борьбу под щитом - он сделал 18 подборов, чтоо является рекордом сезона в Единой лиге ВТБ.

По ходу матча преимущество эстонского коллектива достигало 24 очков, а решающую четверть "Калев/Крамо" начал с большим перевесом — 64:43. Итоговый счет 77:61 в пользу гостей.

"Калев" играл в Казахстане без Стена Сока и Мориса Кемпа, которые оправляются от травм. Также выбыл на неопределенный срок Мартин Дорбек.

Следующий матч "Калев/Крамо" проведет в Саратове с "Автодором". Пока эстонский клуб делит 10-12 места из 13 команд. Полную таблицу Лиги можно посмотреть здесь.

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.

Читайте также: