"Калев / Крамо" расторг все контракты с игроками и рассматривает возможность закрытия клуба

В конце прошлой недели руководство "Калева" объявило, что клуб будут вынужден завершить сезон досрочно из-за чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. До этого у одного из членов команды был также диагностирован коронавирус.

”Мы расторгли все контракты с игроками. Даже с теми, у кого соглашения были на два следующих сезона”, — признался ERR президент клуба Тоомас Линамяэ.

Со всеми игроками начались переговоры о размерах и порядке выплаты компенсации. ”С половиной игроков мы договорились, с остальными ведем переговоры”, — сказал Линамяэ.

По словам президента клуба, "Калев" не досчитался доходов от билетов за решающие игры, а спонспорские выплаты обычно постуюпают по итогам сезона. Поэтому дефицит клубного бюджета на данный момент составляет более миллиона евро и команда может попросту прекратить существование.

"Клуб — это не только игроки. У нас есть и другие траты: транспорт, залы и другие и так далее", — добавил Линамяэ. Он также подчеркнул, что 70% бюджета их клуба финансируется частными спонсорами.