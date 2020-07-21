Календарь уже известен. Чемпион Эстонии начнет новый сезон в России

Предыдущий сезон в Единой лиге ВТБ был досрочно завершен в марте из-за пандемии коронавируса после матча калевцев с краснодарцами. Тот поединок в Таллинне выиграл "Локомотив" - 98:81.

По официальным данным, в Краснодарском крае, где калевцам предстоит открыть новый сезон, выявлено 7340 случаев заражения коронавирусом. От опасной инфекции скончались 98 человек.

Первый домашний поединок нового сезона чемпион Эстонии проведет 5 октября против подмосковных "Химок". Затем предстоят поединки с петербургским "Зенитом" (5 октября - в гостях), саратовским "Автодором" (18 октября - дома) и красноярским "Енисеем" (25 октября - в гостях).

В предыдущие годы на Рождество в Таллинн часто приезжал легендарный ЦСКА. В новом сезоне оба матча с армейским клубом калевцы проведут в следующем году. С расписанием игр "Калев/Крамо" можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Как и в предыдущем сезоне, в Единой лиге ВТБ выступят 13 команд. В матче открытия "Химки" будут принимать 20 сентября петербургский "Зенит". На первом этапе пройдет турнир в два круга. Борьбу за медали в плей-офф по итогам регулярного чемпионата продолжат 8 лучших команд.

Наилучшим результатом "Калева" за все время выступлений в Единой лиге ВТБ является выход в четвертьфинал - это случилось в 2019 году.