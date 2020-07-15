Как будет чемпион Эстонии добираться на матчи в Россию?

Аналогичный вопрос возникает и при поездке российских команд в Эстонию. По ныне действующим правилам, прибыв в Эстонию, они должны пройти двухнедельный карантин, что чревато полной ломкой календаря игр. Напомним, что в последние дни в России ежедневно фиксировались свыше 6600 случаев заражения коронавирусом.

Для спортсменов сделают исключение?

"Пока мы не получили никакого руководства Единой лиги ВТБ по проведению игр, - сказал в интервью Eesti Päevaleht менеджер "Калев/Крамо" Рамо Каськ. - Названа дата начала сезона и живет надежда на лучшее развитие событий, но никто не знает, какая ситуация будет в сентябре".

Предыдущий сезон в Единой лиге ВТБ был завершен досрочно в марте. Именно калевцы стали участниками последнего матча, когда принимали на своей площадке краснодарский "Локомотив".

"Калев/Крамо" обратился в Министерство иностранных дел Эстонии, а также в Департамент полиции и пограничной охраны за разъяснениями. Говорили о специальном разрешении для спортсменов, но реализация этой возможности пока не совсем ясна. Каськ намерен в ближайшее время связаться с генеральным директором Единой лиги ВТБ Илоной Корстин и узнать ее видение ситуации по проведению игр зарубежных участников лиги.

Хоккейный "Куньлунь" переезжает в Россию

С аналогичными проблемами столкивается и руководство КХЛ. Старт регулярного сезона в хоккее намечен на 2 сентября.

Китайский "Куньлунь" согласился проводить все домашние матчи чемпионата КХЛ в предстоящем сезоне в подмосковных Мытищах, но согласятся на переезд в Россию рижское "Динамо" и финский "Йокерит" - большой вопрос.