Игроки в шоке! Главный тренер юниорской сборной Эстонии употреблял алкоголь

Портал Кorvpall.ee сообщает, что после употребления алкоголя Виснапуу общался с молодыми игроками на личные темы, создавая тем самым неприятную атмосферу в команде.

Тренер расслабился в самолете

"Если бы я знал, какой цирк будет в юниорской сборной Эстонии, я бы ни в коем случае не пошел бы в команду. Ни за что! Лучше бы спокойно тренировался в "Жальгирисе", - сказал игрок молодежной академии литовского клуба Керр Крийза.

Виснапуу признал употребление алкоголя. "Признаю, что переусердствовал с расслаблением - это было непрофессионально, - сказал наставник молодых баскетболистов. - Случай имел место только во время поездки на турнир".

По словам Виснапуу, его непрофессиональное поведение перед чемпионатом Европы "не повлияло на результат". В Румынии (турнир проходил в конце июля - начале августа) юниорская сборная Эстонии дошла до четвертьфинала, заняв в итоге 5-е место.

Повышение по службе

По окончании чемпионата Европы Виснапуу получил повышение по службе - на этой неделе он приступил к работе в качестве спортивного директора Баскетбольного союза.

Президент Баскетбольного союза Яак Салуметс не смог прокомментировать инцидент в юниорской сборной Эстонии, поскольку был не в курсе случившегося.