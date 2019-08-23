Игроки в шоке! Главный тренер юниорской сборной Эстонии употреблял алкоголь

Портал Кorvpall.ee сообщает, что после употребления алкоголя Виснапуу общался с молодыми игроками на личные темы, создавая тем самым неприятную атмосферу в команде.
Тренер расслабился в самолете
"Если бы я знал, какой цирк будет в юниорской сборной Эстонии, я бы ни в коем случае не пошел бы в команду. Ни за что! Лучше бы спокойно тренировался в "Жальгирисе", - сказал игрок молодежной академии литовского клуба Керр Крийза.
Виснапуу признал употребление алкоголя. "Признаю, что переусердствовал с расслаблением - это было непрофессионально, - сказал наставник молодых баскетболистов. - Случай имел место только во время поездки на турнир".
По словам Виснапуу, его непрофессиональное поведение перед чемпионатом Европы "не повлияло на результат". В Румынии (турнир проходил в конце июля - начале августа) юниорская сборная Эстонии дошла до четвертьфинала, заняв в итоге 5-е место.
Повышение по службе
По окончании чемпионата Европы Виснапуу получил повышение по службе - на этой неделе он приступил к работе в качестве спортивного директора Баскетбольного союза.
Президент Баскетбольного союза Яак Салуметс не смог прокомментировать инцидент в юниорской сборной Эстонии, поскольку был не в курсе случившегося.
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