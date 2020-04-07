Игрок сборной Эстонии: надо искать работу, где можно заработать на хлеб

Форвард раплаского клуба АВИС и сборной Эстонии Индрек Каюпанк из-за пандемии коронавируса предсказывает серьезное падение уровня эстонского баскетбола в ближайшее время.
"Лучшие игроки могут уехать за границу, где клубы и лиги сильнее. Это значит, что наша лига может полностью утонуть, — приводит слова Каюпанка портал Saaremaasport. — Баскетбольный союз прилагает усилия, чтобы баскетбол был бы по-прежнему интересен, но продолжать на том же уровне в ближайшее время будет очень сложно".
Как известно, сильнейшие эстонские клубы начинали нынешний сезон в объединенной лиге с латвийскими командами, но сколько из них смогут пережить коронавирусный кризис — сказать трудно.
По словам 31-летнего Каюпанка, многие игроки начали искать другую работу. "Без шуток — надо смотреть, где можно заработать на хлеб".
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