Игрок НБА демонстративно потрогал все микрофоны на пресс-конференции. Оказалось, у него коронавирус

Центровой команды НБА "Юта Джаз" Руди Гобер, демонстрируя, что он думает о всеобщей панике, потрогал все микрофоны и диктофоны на пресс-конференции в понедельник. В среду у игрока был диагностирован коронавирус.
О заболевании игрока стало известно перед началом матча в Оклахома-Сити. Сразу после этого встречу решили не проводить. Француз не присутствовал на арене.
Вскоре НБА приняла решение приостановить регулярный чемпионат, начиная с матчей четверга, 12 марта.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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