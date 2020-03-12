12.03.2020, 10:39

Игрок НБА демонстративно потрогал все микрофоны на пресс-конференции. Оказалось, у него коронавирус


EST
Руди Гоберт
Руди ГобертФото: Burt Harris/Keystone Press Agency

Центровой команды НБА "Юта Джаз" Руди Гобер, демонстрируя, что он думает о всеобщей панике, потрогал все микрофоны и диктофоны на пресс-конференции в понедельник. В среду у игрока был диагностирован коронавирус.

О заболевании игрока стало известно перед началом матча в Оклахома-Сити. Сразу после этого встречу решили не проводить. Француз не присутствовал на арене.

Вскоре НБА приняла решение приостановить регулярный чемпионат, начиная с матчей четверга, 12 марта.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: