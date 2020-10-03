03.10.2020, 14:20

Главный тренер "Барселоны" заразился коронавирусом


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Главный тренер "Барселоны" заразился коронавирусом
Šarunas JasikeviciusEPA

Возглавивший летом испанскую "Барселону" литовский специалист Шарунас Ясикявичюс сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В минувший четверг в первом туре баскетбольной Евролиги "Барса" победила на своей площадке ЦСКА - 76:66.

По информации официального сайта "Барселоны", положительный тест сдал и помощник главного тренера Дариус Маскулюнас. Оба литовских специалиста находятся на самоизоляции.

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