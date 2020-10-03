03.10.2020, 14:20
Главный тренер "Барселоны" заразился коронавирусом
Возглавивший летом испанскую "Барселону" литовский специалист Шарунас Ясикявичюс сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Возглавивший летом испанскую "Барселону" литовский специалист Шарунас Ясикявичюс сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
В минувший четверг в первом туре баскетбольной Евролиги "Барса" победила на своей площадке ЦСКА - 76:66.
По информации официального сайта "Барселоны", положительный тест сдал и помощник главного тренера Дариус Маскулюнас. Оба литовских специалиста находятся на самоизоляции.
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