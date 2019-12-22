ГАЛЕРЕЯ | "Калев/Крамо" разгромно проиграл ЦСКА и откатился на 9-е место Единой лиги ВТБ

Главной причиной столь большой разницы в счете является катастрофически низкий процент попаданий, продемонстрированный таллиннскими баскетболистами. Из 62 бросков игроки "Калева" реализовали лишь 18 (29%).

Самым результативным в составе хозяев стал американец Кайл Винэлез, набравший 14 очков.

После 12 игр "Калев/Крамо" занимает 9-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 5 победами. Свой следующий матч таллиннские баскетболисты проведут 28 декабря в Вентспилсе в рамках чемпионата Латвии и Эстонии.