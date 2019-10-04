ФОТО: "Жальгирис" и "Зенит" неудачно стартовали в Евролиге, ЦСКА победил
Стартовал регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги. В первом туре дебютант турнира петербургский "Зенит" проиграл в гостях германской "Альбе" - 65:85 (31:47).
Стартовал регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги. В первом туре дебютант турнира петербургский "Зенит" проиграл в гостях германской "Альбе" - 65:85 (31:47).
Неудачно начал новый сезон и старожил турнира "Жальгирис". Литовский клуб проиграл на своей площадке испанской "Басконии" - 58:70 (30:37). За ходом этого поединка наблюдали 15 415 зрителей.
В заключительном матче первого тура действующий чемпион ЦСКА победил в гостях испанскую "Валенсию" - 96:71 (50:38).
Матчи второго тура баскетбольной Евролиги будут сыграны 10-11 октября.
В нынешнем сезоне Евролига расширена до 18 клубов. В регулярном чемпионате команды дважды сыграют друг с другом. В плей-офф выйдут 8 лучших клубов.
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