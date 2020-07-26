26.07.2020, 21:26

ФОТО | Сборная Эстонии выиграла Кубок Балтийской цепи

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ФОТО | Сборная Эстонии выиграла Кубок Балтийской цепи
Ilmar Saabas

Баскетболисты сборной Эстонии победили в воскресенье в Таллинне в последней встрече турнира команду Латвии 84:67 и выиграли турнир Кубок Балтийской цепи.

Напомним, что в пятницу наши баскетболисты сенсационно в дополнительное время одержали верх над командой Литвы 92:85.

В субботу литовцы обыграли команду Латвии 82:59 и заняли, таким образом, на турнире второе место.

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