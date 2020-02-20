20.02.2020, 23:00

ФОТО: Сборная Эстонии успешно начала отбор на чемпионат Европы


EST 3
Põhja-Makedoonia - Eesti
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Põhja-Makedoonia - Eesti Foto: FIBA

Баскетболисты сборной Эстонии удачно начали отборочный турнир чемпионата Европы, обыграв в гостях Северную Македонию - 81:72 (45:23). Для финского специалиста Юкки Тойяла это была первая игра в качестве главного тренера эстонской команды.

По ходу встречи преимущество эстонской команды достигало 24 очка, но хозяева паркета к концу матча значительно сократили разрыв. Ключевой в этом поединке стала вторая четверть, которую наши баскетболисты выиграли с удивительным счетом 25:5. Самым результативным игроком встречи стал Кристиан Кулламяэ, набравший в Скопье 31 очко.

Ждем Италию
Следующий поединок отборочного турнира сборная Эстонии проведет 23 февраля в Таллинне против двукратного чемпиона Европы Италии, которая в параллельном поединке победила дома Россию - 83:64 (41:33).

В европейском баскетболе по-прежнему царит бардак, поскольку одновременно с матчами национальных команд проходят поединки Евролиги. По этой причине россияне не смогли задействовать всех сильнейших игроков из ЦСКА, "Химок" и "Зенита".

Борьба за две путевки
Отборочный турнир чемпионата Европы завершится в феврале будущего года. Италия, как один из организаторов Евробаскета-2021, уже гарантировала себе место в финальном турнире.

Из оставшихся трех команд (Эстония, Россия, Северная Македония) право выступления на чемпионате Европы получат две национальные сборные.

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