ФОТО: Сборная Эстонии успешно начала отбор на чемпионат Европы

По ходу встречи преимущество эстонской команды достигало 24 очка, но хозяева паркета к концу матча значительно сократили разрыв. Ключевой в этом поединке стала вторая четверть, которую наши баскетболисты выиграли с удивительным счетом 25:5. Самым результативным игроком встречи стал Кристиан Кулламяэ, набравший в Скопье 31 очко.

Ждем Италию

Следующий поединок отборочного турнира сборная Эстонии проведет 23 февраля в Таллинне против двукратного чемпиона Европы Италии, которая в параллельном поединке победила дома Россию - 83:64 (41:33).

В европейском баскетболе по-прежнему царит бардак, поскольку одновременно с матчами национальных команд проходят поединки Евролиги. По этой причине россияне не смогли задействовать всех сильнейших игроков из ЦСКА, "Химок" и "Зенита".

Борьба за две путевки

Отборочный турнир чемпионата Европы завершится в феврале будущего года. Италия, как один из организаторов Евробаскета-2021, уже гарантировала себе место в финальном турнире.

Из оставшихся трех команд (Эстония, Россия, Северная Македония) право выступления на чемпионате Европы получат две национальные сборные.