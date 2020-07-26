26.07.2020, 21:26
ФОТО | Сборная Эстонии по баскетболу победила Латвию и выиграла Кубок Балтийской цепи
Баскетболисты сборной Эстонии победили в воскресенье в Таллинне в последней встрече турнира команду Латвии 84:67 и выиграли турнир Кубок Балтийской цепи.
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