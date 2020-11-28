28.11.2020, 22:25

ФОТО: Сборная Эстонии крупно проиграла россиянам

 (8)
EST
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Foto: Rauno Volmar

В отборочном матче чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии проиграла в Таллинне России - 56:84 (27:41)..

Если первая четверть прошла примерно в равной борьбе, то в дальнейшем на паркете доминировали россияне. К большому перерыву они оторвались на 14 очков и спокойно довели матч до победы.

Программу отборочного мини-тура в Таллинне должен был открыть поединок Италия - Северная Македония, но в 16:00 команды на площадку Saku Suurhall не вышли, поскольку один игрок македонцев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Матч перенесен на неопределенный срок, а вся делегация македонцев находится на изоляции.

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