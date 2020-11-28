ФОТО: Сборная Эстонии крупно проиграла россиянам

Если первая четверть прошла примерно в равной борьбе, то в дальнейшем на паркете доминировали россияне. К большому перерыву они оторвались на 14 очков и спокойно довели матч до победы.

Программу отборочного мини-тура в Таллинне должен был открыть поединок Италия - Северная Македония, но в 16:00 команды на площадку Saku Suurhall не вышли, поскольку один игрок македонцев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Матч перенесен на неопределенный срок, а вся делегация македонцев находится на изоляции.