ФОТО с места трагедии | Суперзвезда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Смерть 41-летнего бывшего игрока ”Лос-Анджелес Лейкерс” подтверждает TMZ, добавляя, что супруги баскетболиста Ванессы, а также кого-либо из четырех детей на борту не было.

Причины аварии выясняются.

Полициейский департамент Лос-Анджелеса опубликовал в Твиттере фото с места трагедии.

Всю 20-летнюю карьеру в НБА Брайант провел в одном клубе — "Лос-Анджелес Лэйкерс" — и стал одной из главных звезд лиги. 18 раз играл в Матче всех звезд, 5 раз выигрывал чемпионат НБА, стал третьим по результативности игроком в истории лиги (ЛеБрон Джеймс отодвинул его с этой позиции за день до смерти Брайанта). 14 апреля 2016 года закончил карьеру в НБА, набрав в своем последнем матче с ”Ютой” 60 очков. Стал самым молодым игроком в истории лиги, набравшим 30 000 очков (в 34 года). Дважды в составе сборной США выигрывал Олимпийские игры. В 2018 году получил премию ”Оскар” за лучший анимационный короткометражный фильм ”Дорогой баскетбол”.