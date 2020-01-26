ФОТО с места трагедии | Суперзвезда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе(20)
В Калифорнии потерпел катастрофу частный вертолет, в котором вместе с четырьмя другими пассажирами находился звездный баскетболист Коби Брайант.
В Калифорнии потерпел катастрофу частный вертолет, в котором вместе с четырьмя другими пассажирами находился звездный баскетболист Коби Брайант.
Смерть 41-летнего бывшего игрока ”Лос-Анджелес Лейкерс” подтверждает TMZ, добавляя, что супруги баскетболиста Ванессы, а также кого-либо из четырех детей на борту не было.
Причины аварии выясняются.
Полициейский департамент Лос-Анджелеса опубликовал в Твиттере фото с места трагедии.
Всю 20-летнюю карьеру в НБА Брайант провел в одном клубе — "Лос-Анджелес Лэйкерс" — и стал одной из главных звезд лиги. 18 раз играл в Матче всех звезд, 5 раз выигрывал чемпионат НБА, стал третьим по результативности игроком в истории лиги (ЛеБрон Джеймс отодвинул его с этой позиции за день до смерти Брайанта). 14 апреля 2016 года закончил карьеру в НБА, набрав в своем последнем матче с ”Ютой” 60 очков. Стал самым молодым игроком в истории лиги, набравшим 30 000 очков (в 34 года). Дважды в составе сборной США выигрывал Олимпийские игры. В 2018 году получил премию ”Оскар” за лучший анимационный короткометражный фильм ”Дорогой баскетбол”.
#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020
Лучшие моменты игр с участием великого баскетболиста можно посмотреть здесь.
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