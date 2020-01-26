ФОТО с места трагедии | Суперзвезда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе(29)
В Калифорнии потерпел катастрофу частный вертолет, в котором вместе с семью другими пассажирами находился звездный баскетболист Коби Брайант.
В Калифорнии потерпел катастрофу частный вертолет, в котором вместе с семью другими пассажирами находился звездный баскетболист Коби Брайант.
Смерть 41-летнего бывшего игрока ”Лос-Анджелес Лейкерс” подтверждает TMZ, добавляя, что супруги баскетболиста Ванессы, на борту не было. Однако, как сообщает Би-Би-Си, вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джана.
Причины аварии выясняются. Очевидцы сообщают, что за несколько минут до крушения слышали, как у пролетавшего вертолета заглох двигатель.
Всю 20-летнюю карьеру в НБА Брайант провел в одном клубе — "Лос-Анджелес Лэйкерс" — и стал одной из главных звезд лиги. 18 раз играл в Матче всех звезд, 5 раз выигрывал чемпионат НБА, стал третьим по результативности игроком в истории лиги (ЛеБрон Джеймс отодвинул его с этой позиции за день до смерти Брайанта). 14 апреля 2016 года закончил карьеру в НБА, набрав в своем последнем матче с ”Ютой” 60 очков. Стал самым молодым игроком в истории лиги, набравшим 30 000 очков (в 34 года). Дважды в составе сборной США выигрывал Олимпийские игры. В 2018 году получил премию ”Оскар” за лучший анимационный короткометражный фильм ”Дорогой баскетбол”.
Полициейский департамент Лос-Анджелеса опубликовал в Твиттере фото с места трагедии.
#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020
Соболезнования в социальных сетях написали многие звезды спорта и шоу-бизнеса, включая одного из лучших футболистов Лео Месси, быстрейшего спринтера Усэйна Болта и рэпера Канье Уэста.
Последний твит самого Брайанта был посвящен ЛеБрону Джеймсу и его достижению в снайперской гонке.
Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020
Болельщики приносят цветы и баскетбольные мячи к импровизированному мемориалу Брайанту перед Стейплс-центром в Лос-Анджелесе - домашней ареной команды "Лос-Анджелес Лейкерс". Минувшим вечером там проходила церемония вручения "Грэмми".
Лучшие моменты игр с участием великого баскетболиста можно посмотреть здесь.
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