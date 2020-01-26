26.01.2020, 21:54

ФОТО с места трагедии | Суперзвезда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

 (29)
EST 433
Kobe Bryant
Kobe BryantFoto: Jayne Russell, Zumapress/Scanpix

В Калифорнии потерпел катастрофу частный вертолет, в котором вместе с семью другими пассажирами находился звездный баскетболист Коби Брайант.

Смерть 41-летнего бывшего игрока ”Лос-Анджелес Лейкерс” подтверждает TMZ, добавляя, что супруги баскетболиста Ванессы, на борту не было. Однако, как сообщает Би-Би-Си, вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джана.

Причины аварии выясняются. Очевидцы сообщают, что за несколько минут до крушения слышали, как у пролетавшего вертолета заглох двигатель.

Всю 20-летнюю карьеру в НБА Брайант провел в одном клубе — "Лос-Анджелес Лэйкерс" — и стал одной из главных звезд лиги. 18 раз играл в Матче всех звезд, 5 раз выигрывал чемпионат НБА, стал третьим по результативности игроком в истории лиги (ЛеБрон Джеймс отодвинул его с этой позиции за день до смерти Брайанта). 14 апреля 2016 года закончил карьеру в НБА, набрав в своем последнем матче с ”Ютой” 60 очков. Стал самым молодым игроком в истории лиги, набравшим 30 000 очков (в 34 года). Дважды в составе сборной США выигрывал Олимпийские игры. В 2018 году получил премию ”Оскар” за лучший анимационный короткометражный фильм ”Дорогой баскетбол”.

Читайте также:

Полициейский департамент Лос-Анджелеса опубликовал в Твиттере фото с места трагедии.


Соболезнования в социальных сетях написали многие звезды спорта и шоу-бизнеса, включая одного из лучших футболистов Лео Месси, быстрейшего спринтера Усэйна Болта и рэпера Канье Уэста.

Последний твит самого Брайанта был посвящен ЛеБрону Джеймсу и его достижению в снайперской гонке.

Болельщики приносят цветы и баскетбольные мячи к импровизированному мемориалу Брайанту перед Стейплс-центром в Лос-Анджелесе - домашней ареной команды "Лос-Анджелес Лейкерс". Минувшим вечером там проходила церемония вручения "Грэмми".

Лучшие моменты игр с участием великого баскетболиста можно посмотреть здесь.

Читайте также: