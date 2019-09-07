07.09.2019, 00:50

ФОТО: Легендарный "Жальгирис" прибыл на матч с чемпионом Эстонии


rus.delfi.ee
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Kaunase Žalgiris saabus Eestisse
Galerii: 26 pilti
Kaunase Žalgiris saabus Eestisse Foto: Karli Saul

Делегация каунасского "Жальгириса" прибыла в эстонскую столицу на выставочный матч с чемпионом Эстонии по баскетболу талллинским "Калев/Крамо".

В состав делегации входит 31 человек, среди них 13 игроков (в том числе молодой эстонский баскетболист Керр Крийза).

Противостояние постоянного участника Евролиги и действующего чемпиона Эстонии состоится в воскресенье, 8 сентября. Поединок пройдет в Saku Suurhall - начало в 17:00. Организатором представления является Ekspress Meedia.

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