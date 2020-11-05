ФОТО: "Калев/Крамо" проиграл битву аутсайдеров в Единой лиге ВТБ

Калевцы выиграли у соседа по турнирной таблице первую четверть матча - 22:18, но уступили вторую - 15:25. Догнать соперника так и не удалось.

В прошлом сезоне "Калев/Крамо" дважды победил в регулярном чемпионате казахстанский клуб.

Чемпион Эс тонии проиграл в Единой лиге ВТБ все 4 проведенных матча. Следующий поединок у калевцев запланирован дома на 15 ноября против белорусского "Цмоки".