05.11.2020, 20:45

ФОТО: "Калев/Крамо" проиграл битву аутсайдеров в Единой лиге ВТБ

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Foto: Ilmar Saabas

Баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проиграли на своей площадке казахстанской "Астане" - 85:92 (37:43).

Калевцы выиграли у соседа по турнирной таблице первую четверть матча - 22:18, но уступили вторую - 15:25. Догнать соперника так и не удалось.

В прошлом сезоне "Калев/Крамо" дважды победил в регулярном чемпионате казахстанский клуб.

Чемпион Эс тонии проиграл в Единой лиге ВТБ все 4 проведенных матча. Следующий поединок у калевцев запланирован дома на 15 ноября против белорусского "Цмоки".

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