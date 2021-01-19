ФОТО и ВИДЕО: "Зенит" победил в Таллинне с разницей 36 очков

Как и предыдущий поединок в Саратове, чемпион Эстонии из-за коронавирусных проблем проводил матч в усеченном составе.

Судьба встречи была по сути решена уже в первой четверти, которую калевцы проиграли с двузначным перевесом - 8:22. В дальнейшем выступающий в Евролиге "Зенит" с каждой десятиминуткой наращивал свое превосходство. В конце матча превосходство гостей составило 36 очков.

"Калев/Крамо" (1-8) по-прежнему замыкает турнирную таблицу. Следующий поединок эстонский клуб проведет 24 января в гостях с белорусским клубом "Цмоки", а 29 января будет принимать польскую команду "Зелена-Гура".