ФОТО и ВИДЕО: "Зенит" победил в Таллинне с разницей 36 очков
В поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ таллиннский "Калев/Крамо" крупно проиграл на свой площадке петербургскому "Зениту" - 51:87 (23:40).
В поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ таллиннский "Калев/Крамо" крупно проиграл на свой площадке петербургскому "Зениту" - 51:87 (23:40).
Как и предыдущий поединок в Саратове, чемпион Эстонии из-за коронавирусных проблем проводил матч в усеченном составе.
Судьба встречи была по сути решена уже в первой четверти, которую калевцы проиграли с двузначным перевесом - 8:22. В дальнейшем выступающий в Евролиге "Зенит" с каждой десятиминуткой наращивал свое превосходство. В конце матча превосходство гостей составило 36 очков.
"Калев/Крамо" (1-8) по-прежнему замыкает турнирную таблицу. Следующий поединок эстонский клуб проведет 24 января в гостях с белорусским клубом "Цмоки", а 29 января будет принимать польскую команду "Зелена-Гура".
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