ФОТО и ВИДЕО: Вот это матч! Эстония вырвала победу у Литвы в овертайме

Именитая литовская команда в первом матче после коронавирусной паузы выглядела не лучшим образом. У нее не шли броски, к тому же эстонская команда, что удивительно, превосходила соперника в борьбе под щитом.

Игру контролировала эстонская команда

На протяжении практически всей встречи в Saku Suurhall хозяева паркета были впереди. У литовцев добрая половина команды имела большой опыт выступления в Евролиге, но лишь дважды за матч они вели в счете.

За три минуты до конца основного времени матча сборная Эстонии была впереди - 75:70, однако соперник сумел быстро ее догнать - 77:77. В оставшиеся две минуты команды трижды обменялись атаками, но счет так и не изменился.

Крийза передал привет "Жальгирису"

В овертайме Крийза продолжил зажигать на площадке. В самом начале дополнительной пятиминутки он убежал в отрыв, а на последней минуте матча подписал литовцам приговор, засадив трехочковую бомбу - 90:85.

В поединке с литовцами Крийза 8 раз поражал корзину соперника из-за дуги и передал привет "Жальгирису". В 2018 году эстонский талант перешел в самый популярный клуб Литвы, однако к основному составу его практически не подпускали. Поразмыслив над ситуацией, тартусец решил попытать счастья в США - весной он подписал контракт со студенческой командой Университета Аризоны.

Помимо Крийзы, результативно сыграли Сандер Райесте, набравший 17 очков, и капитан команды Сийм-Сандер Вене (13), который накануне открытия турнира женился на баскетболистке Эле-Рийн Таммик. У литовцев самым результативным был Мариус Григонис (14).

Второй матч в рамках международного турнира "Балтийская цепь" сборная Эстонии (ее тренирует финский спец Юкка Тойяла) проведет 26 июля с Латвией.

Международный турнир "Балтийская цепь"

24 июля (пятница) Эстония - Литва 92:85

25 июля (суббота) 19:30 Литва - Латвия

26 июля (воскресенье) 19:30 Эстония - Латвия