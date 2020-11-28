ФОТО и ВИДЕО: Российские снайперы легко взломали эстонскую оборону

Дебют матча сложился очень неудачно для хозяев паркета - 0:10, но затем эстонская команда вплотную приблизилась к сопернику - 14:15.

Россия установила рекорд

В дальнейшем на площадке доминировали россияне. Они наращивали давление в каждой четверти. К большому перерыву подопечные Сергея Базаревича оторвались на 14 очков и спокойно довели матч до победы.

Успех гостей предопределили дальние попадания из-за дуги - 19 точных бросков! Это рекорд сборной России в официальных матчах. У эстонской команды лишь 5 удачных попаданий из-за дуги.

Слабая защита сборной Эстонии

Самым результативным игроком поединка стал россиянин Евгений Бабурин, набравший 19 очков. "Установки бросать издали не было. Мы делали то, что позволял соперник. В основном это были броски с открытых позиций", - приводят слова Бабурина российские СМИ.

В составе хозяев паркета выделялся Янари Йыэсаар - 11 очков, у капитана команды Райна Вейдемана - 10 очков.

Один из самых больших талантов эстонского баскетбола 19-летний Керр Крийза вышел в стартовой пятерке, провел на площадке 14 минут и совершил 8 бросков - все мимо.

Для сравнения: капитан россиян 33-летний Андрей Воронцевич с января не выходил на площадку, не имеет клубной прописки, но набрал при этом 15 очков (4 дальних попадания).

У македонца обнаружили Covid-19

Программу отборочного мини-тура в Таллинне должен был открыть поединок Италия - Северная Македония, но в 16:00 команды на площадку Saku Suurhall не вышли.

Один игрок македонцев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Матч перенесен на неопределенный срок, а вся делегация македонцев находится на изоляции.

30 ноября в Таллинне запланированы два матча: Россия сыграет с Италией, а эстонские баскетболисты сразятся с македонцами.