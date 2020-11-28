ФОТО и ВИДЕО: Российские снайперы легко взломали эстонскую оборону

В отборочном матче чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии проиграла в Таллинне России - 56:84 (27:41).
Дебют матча сложился очень неудачно для хозяев паркета - 0:10, но затем эстонская команда вплотную приблизилась к сопернику - 14:15.
Россия установила рекорд
В дальнейшем на площадке доминировали россияне. Они наращивали давление в каждой четверти. К большому перерыву подопечные Сергея Базаревича оторвались на 14 очков и спокойно довели матч до победы.
Успех гостей предопределили дальние попадания из-за дуги - 19 точных бросков! Это рекорд сборной России в официальных матчах. У эстонской команды лишь 5 удачных попаданий из-за дуги.
Слабая защита сборной Эстонии
Самым результативным игроком поединка стал россиянин Евгений Бабурин, набравший 19 очков. "Установки бросать издали не было. Мы делали то, что позволял соперник. В основном это были броски с открытых позиций", - приводят слова Бабурина российские СМИ.
В составе хозяев паркета выделялся Янари Йыэсаар - 11 очков, у капитана команды Райна Вейдемана - 10 очков.
Один из самых больших талантов эстонского баскетбола 19-летний Керр Крийза вышел в стартовой пятерке, провел на площадке 14 минут и совершил 8 бросков - все мимо.
Для сравнения: капитан россиян 33-летний Андрей Воронцевич с января не выходил на площадку, не имеет клубной прописки, но набрал при этом 15 очков (4 дальних попадания).
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Программу отборочного мини-тура в Таллинне должен был открыть поединок Италия - Северная Македония, но в 16:00 команды на площадку Saku Suurhall не вышли.
Один игрок македонцев сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Матч перенесен на неопределенный срок, а вся делегация македонцев находится на изоляции.
30 ноября в Таллинне запланированы два матча: Россия сыграет с Италией, а эстонские баскетболисты сразятся с македонцами.
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