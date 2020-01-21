ФОТО и ВИДЕО: "Калев/Крамо" обыграл в Единой лиге ВТБ "Автодор"

Хозяева паркета активно провели стартовую десятиминутку, добившись двузначного преимущества. Этот перевес они сумели сохранить до конца матча.

Победа над "Автодором" позволила калевцам подняться в зону плей-офф на 8-е место (6 побед и 8 поражений). Впереди у эстонского клуба четыре матча подряд в гостях с "Зенитом" (2 февраля), "Енисеем" (10 февраля), ЦСКА (13 февраля) и УНИКСом (29 февраля).

В другом матче дня петербургский "Зенит" крупно проиграл на своем паркете ЦСКА - 63:82 (30:35). Армейский клуб занимает второе место в турнирной таблице (11-4), пропустив вперед подмосковные "Химки" (13-1).