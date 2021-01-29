ФОТО и ВИДЕО: "Калев/Крамо" не удержал победный счет

Перед заключительной четвертью калевцы были впереди - 72:66, но удержать победный счет они не смогли. В начале последней десятиминутки последовал провал - 0:13, который предопределил исход встречи. Четвертую четверть хозяева паркета проиграли со счетом 7:20.

Самым результативным игроком матча стал американский легионер эстонского клуба Маркус Кин, набравший 23 очка.

"В целом я доволен тем, как игроки бьются в усеченном составе. В нашей игровой системе все в порядке, но, конечно, нам не хватает игроков. Пока не знаю, когда смогут вернуться на площадку Девин Томас, Чавон Льюис и Грегор Хермет", - так прокомментировал исход встречи главный тренер эстонского клуба Робертс Штельмахерс.

"Калев/Крамо" (2-9) по-прежнему оседает в подвале турнирной таблицы. "Зелена-Гура" (9-7) прочно закрепилась в зоне плей-офф.

Следующий поединок в Единой лиге ВТБ эстонский клуб проведет 1 февраля дома против соседа по турнирной таблице красноярского "Енисея".