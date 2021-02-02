02.02.2021, 00:30
ФОТО и ВИДЕО: "Калев/Крамо" и ЦСКА проиграли в Единой лиге ВТБ
В очередном туре Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" проиграли дома соседу по турнирной таблице красноярскому "Енисею" - 75:86 (38:45).
В очередном туре Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" проиграли дома соседу по турнирной таблице красноярскому "Енисею" - 75:86 (38:45).
Гости захватили лидерство в середине первой четверти и удержали его до конца матча. Эстонский клуб потерпел 10-е поражение в турнире. Самым результативным игроком матча стал калевец Маркус Кин, набравший 27 очков.
Следующий поединок чемпион Эстонии проведет 7 февраля в Москве с ЦСКА, который потерпел сенсационное поражение в Польше от "Зелены-Гуры" - 90:93 (57:48). По ходу матча армейцы вели в счете с разницей 15 очков, но умудрились растерять все преимущество.
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