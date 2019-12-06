ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии успешно форсировал "Енисей"
В очередном матче Единой лиги ВТБ чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" победил на своей площадке одного из лидеров турнира красноярский "Енисей" - 94:87 (48:37).
В очередном матче Единой лиги ВТБ чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" победил на своей площадке одного из лидеров турнира красноярский "Енисей" - 94:87 (48:37).
Если в предыдущем матче с белорусским "Цмоки" калевцы провалили вторую четверть, то в поединке с "Енисеем" чемпион Эстонии сделал во второй десятиминутке серьезный задел для победы - 32:13.
Самым результативным игроком в составе эстонского клуба стал Янари Йыэсаар, набравший 23 очка.
"Калев" одержал пятую победу в сезоне и закрепился в зоне плей-офф. До конца года наши баскетболисты проведут еще два поединка: 15 декабря калевцы сыграют в гостях с подмосковными "Химками", а 22 декабря будут принимать дома ЦСКА. Сумеет ли чемпион Эстонии сохранить место в восьмерке после поединков с лидерами Единой лиги ВТБ?
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