ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии успешно форсировал "Енисей"

Если в предыдущем матче с белорусским "Цмоки" калевцы провалили вторую четверть, то в поединке с "Енисеем" чемпион Эстонии сделал во второй десятиминутке серьезный задел для победы - 32:13.

Самым результативным игроком в составе эстонского клуба стал Янари Йыэсаар, набравший 23 очка.

"Калев" одержал пятую победу в сезоне и закрепился в зоне плей-офф. До конца года наши баскетболисты проведут еще два поединка: 15 декабря калевцы сыграют в гостях с подмосковными "Химками", а 22 декабря будут принимать дома ЦСКА. Сумеет ли чемпион Эстонии сохранить место в восьмерке после поединков с лидерами Единой лиги ВТБ?