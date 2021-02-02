ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии проиграл битву аутсайдеров

Гости захватили лидерство в середине первой четверти и удержали его до конца матча. Эстонский клуб потерпел 10-е поражение в турнире. Самым результативным игроком матча стал калевец Маркус Кин, набравший 27 очков.

Следующий поединок чемпион Эстонии проведет 7 февраля в Москве с ЦСКА, который потерпел сенсационное поражение в Польше от "Зелены-Гуры" - 90:93 (57:48). По ходу матча армейцы вели в счете с разницей 15 очков, но умудрились растерять все преимущество.