ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии подарил белорусам праздник

Калевцы проиграли вторую четверть со счетом 7:20. После перерыва они сумели ликвидировать отставание в 12 очков и даже выйти на какое-то время вперед.

28 очков Виналеса не помогли эстонскому клубу

Однако заключительные минуты поединка хозяева паркета провели не лучшим образом. Ставка на тактические фолы в концовке встречи не сработала. Калевцы проиграли матч, который должны были побеждать.

Самым результативным игроком поединка стал американский легионер эстонского клуба Кайл Виналес, набравший 28 очков.

Следующий матч эстонский клуб проведет 6 декабря дома против одного из лидеров турнира красноярского "Енисея", который обыграл дома "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 98:91 (54:47).

ЦСКА снова проиграл

Из других результатов дня отметит третье поражение в сезоне ЦСКА. Чемпион проиграл в гостях казанскому клубу УНИКС - 86:94 (41:36).

Лидируют в Единой лиге ВТБ подмосковные "Химки" (9-0). Далее расположились "Енисей" (5-2), ЦСКА (6-3), "Локомотив-Кубань" (5-3). УНИКС (5-4), "Зенит" (4-4), "Калев/Крамо" (4-5).