ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии подарил белорусам праздник

В поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" проиграли дома аутсайдеру турнира белорусскому "Цмоки" - 79:84 (31:40). Минчане одержали первую победу в сезоне.
Калевцы проиграли вторую четверть со счетом 7:20. После перерыва они сумели ликвидировать отставание в 12 очков и даже выйти на какое-то время вперед.
28 очков Виналеса не помогли эстонскому клубу Однако заключительные минуты поединка хозяева паркета провели не лучшим образом. Ставка на тактические фолы в концовке встречи не сработала. Калевцы проиграли матч, который должны были побеждать.
Самым результативным игроком поединка стал американский легионер эстонского клуба Кайл Виналес, набравший 28 очков.
Следующий матч эстонский клуб проведет 6 декабря дома против одного из лидеров турнира красноярского "Енисея", который обыграл дома "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 98:91 (54:47).
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