ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии одержал важную победу

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В поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" обыграли на своей площадке казахстанскую "Астану" - 84:76 (40:36). Чемпион Эстонии прервал серию из трех поражений и снова поднялся в зону-плей-офф.