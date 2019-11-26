26.11.2019, 00:30

ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии одержал важную победу


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Kalev/Cramo - Astana Foto: Priit Simson

В поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" обыграли на своей площадке казахстанскую "Астану" - 84:76 (40:36). Чемпион Эстонии прервал серию из трех поражений и снова поднялся в зону-плей-офф.

Исход поединка был предопределен в третьей четверти, которую калевцы выиграли со счетом 31:17. Самым результативным игроком стал Кайл Виналес - 23 очка, Янари Йыэсаар набрал 21 очко.

Эстонский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице - 4 победы и 4 поражения. Лидируют в Единой лиге ВТБ "Химки" (8-0), опережающие ЦСКА (6-2).

Следующий поединок калевцы проведут 2 декабря против аутсайдера турнира белорусского "Цмоки" (0-7).

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