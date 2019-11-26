ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии одержал важную победу

В поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" обыграли на своей площадке казахстанскую "Астану" - 84:76 (40:36). Чемпион Эстонии прервал серию из трех поражений и снова поднялся в зону-плей-офф.
Исход поединка был предопределен в третьей четверти, которую калевцы выиграли со счетом 31:17. Самым результативным игроком стал Кайл Виналес - 23 очка, Янари Йыэсаар набрал 21 очко.
Эстонский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице - 4 победы и 4 поражения. Лидируют в Единой лиге ВТБ "Химки" (8-0), опережающие ЦСКА (6-2).
Следующий поединок калевцы проведут 2 декабря против аутсайдера турнира белорусского "Цмоки" (0-7).
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