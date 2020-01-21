ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии обыграл российский клуб

В поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" победили дома саратовский "Автодор" - 88:76 (45:28). Самым результативным игроком матча стал калевец Кайл Виналес - 20 очков.
Хозяева паркета активно провели стартовую десятиминутку, добившись двузначного преимущества. Этот перевес они сумели сохранить до конца матча.
Победа над "Автодором" позволила калевцам подняться в зону плей-офф на 8-е место (6 побед и 8 поражений). Впереди у эстонского клуба четыре матча подряд в гостях с "Зенитом" (2 февраля), "Енисеем" (10 февраля), ЦСКА (13 февраля) и УНИКСом (29 февраля).
В другом матче дня петербургский "Зенит" крупно проиграл на своем паркете ЦСКА - 63:82 (30:35). Армейский клуб занимает второе место в турнирной таблице (11-4), пропустив вперед подмосковные "Химки" (13-1).
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