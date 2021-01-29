ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии не удержал победный счет

В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" проиграли на своей площадке польскому клубу "Зелена-Гура" - 79:86 (44:47).
Перед заключительной четвертью калевцы были впереди - 72:66, но удержать победный счет не смогли. Последний отрезок матча хозяева паркета проиграли со счетом 7:20.
Самым результативным игроком матча стал американский легионер эстонского клуба Маркус Кин, набравший 23 очка.
"Калев/Крамо" (2-9) по-прежнему оседает в подвале турнирной таблицы. "Зелена-Гура" (9-7) прочно закрепилась в зоне плей-офф.
Следующий поединок в Единой лиге ВТБ эстонский клуб проведет 1 февраля дома против соседа по турнирной таблице красноярского "Енисея".
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