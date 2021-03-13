ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии крупно проиграл в локдаун
Баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" проиграли дома поединок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанскому клубу УНИКС - 49:76 (22:34).
Баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" проиграли дома поединок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанскому клубу УНИКС - 49:76 (22:34).
Исход поединка в калевском спортхолле предопределила цепкая защита российского клуба. Вторую четверть УНИКС выиграл со счетом 18:7.
Неудачный матч провел лучший снайпер калевцев Маркус Кин. Обычно американский легионер набирает за игру под 20 очков, однако УНИКС надежно прихватил лидера эстонского клуба - Кин набрал лишь 3 очка.
В турнирной таблице "Калев/Крамо" (5-13) по-прежнему занимает 10-е место среди 13 команд. Следующий поединок эстонский клуб проведет в гостях 16 марта против польской "Зелена-Гуры".
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