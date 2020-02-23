ФОТО| Хорошо стартовавшие эстонские баскетболисты уступили итальянцам
Сегодня в рамках отборочных матчей чемпионата Европы сборная Эстонии по баскетболу принимала в Saku Suurhall итальянцев.
Сегодня в рамках отборочных матчей чемпионата Европы сборная Эстонии по баскетболу принимала в Saku Suurhall итальянцев.
Несмотря на то, что первый тайм закончился со счетом 47:41 в пользу эстонцев, в итоге итальянская сборная показала преимущество.
Итоговый счет: 87:81 в пользу Италии.
Отборочный турнир чемпионата Европы завершится в феврале будущего года. Италия, как один из организаторов Евробаскета-2021, уже гарантировала себе место в финальном турнире.
Из оставшихся трех команд (Эстония, Россия, Северная Македония) право выступления на чемпионате Европы получат две национальные сборные.
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