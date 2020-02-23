ФОТО| Евробаскет-2021: Хорошо стартовавшие эстонские баскетболисты все же уступили итальянцам

Несмотря на то, что первый тайм закончился со счетом 47:41 в пользу эстонцев, в итоге итальянская сборная показала преимущество.

Итоговый счет: 87:81 в пользу Италии.

Отборочный турнир чемпионата Европы завершится в феврале будущего года. Италия, как один из организаторов Евробаскета-2021, уже гарантировала себе место в финальном турнире.

Из оставшихся трех команд (Эстония, Россия, Северная Македония) право выступления на чемпионате Европы получат две национальные сборные.

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