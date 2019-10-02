ФОТО: Эстонский клуб обыграл в первом матче Кубка ФИБА финнов

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В первом матче квалификации Кубка ФИБА баскетболисты ТУ победили на своей площадке в Тарту финский "Катая" - 78:72 (38:31).