02.10.2019, 21:10

ФОТО: Эстонский клуб обыграл в первом матче Кубка ФИБА финнов

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rus.delfi.ee
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FIBA Europe Cupi mäng Tartu Ülikool - Joensuu Kataja Foto: Argo Ingver

В первом матче квалификации Кубка ФИБА баскетболисты ТУ победили на своей площадке в Тарту финский "Катая" - 78:72 (38:31).

Повторная встреча соперников состоится в Финляндии 9 октября. Победитель противостояния определится по сумме очков в двух матчах.

Кубок ФИБА является четвертым по значимости турниром в европейском клубном баскетболе.

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