21.05.2020, 13:45

ФОТО DELFI: Жесткие ограничения на тренировке сборной Эстонии


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Galerii: 30 pilti
Foto: Tiit Blaat

Баскетболисты сборной Эстонии проводят тренировки в столичном спортзале Nord Cramo.

Тренировки в закрытом помещении проходят при строгих правилах: на площадке ограниченное число игроков, каждый баскетболист тренируется со своим мячом.

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