21.05.2020, 13:45
ФОТО DELFI: Жесткие ограничения на тренировке сборной Эстонии
Баскетболисты сборной Эстонии проводят тренировки в столичном спортзале Nord Cramo.
Баскетболисты сборной Эстонии проводят тренировки в столичном спортзале Nord Cramo.
Тренировки в закрытом помещении проходят при строгих правилах: на площадке ограниченное число игроков, каждый баскетболист тренируется со своим мячом.
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