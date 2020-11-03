ФОТО: Чемпион Эстонии потерпел неожиданное поражение

В эстонско-латвийской баскетбольной лиге зафиксирован неожиданный результат. Первое поражение в турнире потерпел многократный чемпион Эстонии таллиннский "Калев/Крамо", проигравший в гостях рапласкому клубу "Авис/Утилитас" - 80:82 (48:30).
В эстонско-латвийской лиге выступают 13 клубов. Из-за пандемии коронавируса команды пока проводят игры внутри своих стран.
Без поражений в турнире выступает только латвийский ВЭФ. Рижане выиграли все 6 проведенных матчей. Из эстонских клубов выше всех в турнирной таблице пярнуский "Садам" (5-1), победивший в очередном матче "Калев"/ТлУ - 98:92 (60:42).
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