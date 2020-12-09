ФОТО: Чемпион Эстонии одержал первую победу в Единой лиге ВТБ

Поединок с белорусским клубом напоминал качели. В середине второй четверти хозяева паркета были впереди - 38:24, однако к большому перерыву "Цмоки" сократили разрыв до минимума.

Во второй половине встречи калевцы упустили инициативу - 59:68, но в заключительной четверти сумели вырвать победу.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник эстонского клуба Маркус Кин, набравший 27 очков.

Следующий поединок в рамках Единой лиги ВТБ "Калев/Крамо" должен провести 12 декабря в гостях против казанского клуба УНИКС.