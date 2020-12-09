ФОТО: Чемпион Эстонии одержал первую победу в Единой лиге ВТБ

Первую победу в Единой лиге ВТБ одержал таллиннский "Калев/Крамо". На своей площадке калевцы в напряженном поединке одолели белорусский "Цмоки" - 88:82 (43:42).
Поединок с белорусским клубом напоминал качели. В середине второй четверти хозяева паркета были впереди - 38:24, однако к большому перерыву "Цмоки" сократили разрыв до минимума.
Во второй половине встречи калевцы упустили инициативу - 59:68, но в заключительной четверти сумели вырвать победу.
Самым результативным игроком матча стал американский защитник эстонского клуба Маркус Кин, набравший 27 очков.
Следующий поединок в рамках Единой лиги ВТБ "Калев/Крамо" должен провести 12 декабря в гостях против казанского клуба УНИКС.
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